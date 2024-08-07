Главная » Новости Таганрога

В Таганроге появилась на свет 13-я в 2024 году двойня

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

6 августа отделом ЗАГС Таганрога была зарегистрирована 13-я в этом году двойня, сообщает учреждение на своей странице в соцсети.

Новости Таганрога

Двойное пополнение случилось в семье таганрожцев Карповых — на свет появились сыновья Всеволод и Яромир.

«От души поздравляем с рождением двойни. Теперь в семье счастья стало еще в два раза больше, жизнь приобрела новый смысл и для сердца открыты новые стремления. Желаем малышам крепкой дружбы, счастливой судьбы и чудесной жизни, а вашей семье — высокого достатка и всех добрых благ!», — поздравил счастливых родителей ЗАГС Таганрога.

Фото ЗАГС Таганрога

Напомним, в мае 2024 года выдалась урожайная неделя в областном перинатальном центре — здесь появились на свет 10 двоен и одна тройня.

На главной изображение от Freepik.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru