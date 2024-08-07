В Таганроге появилась на свет 13-я в 2024 году двойня

6 августа отделом ЗАГС Таганрога была зарегистрирована 13-я в этом году двойня, сообщает учреждение на своей странице в соцсети.

Двойное пополнение случилось в семье таганрожцев Карповых — на свет появились сыновья Всеволод и Яромир.

«От души поздравляем с рождением двойни. Теперь в семье счастья стало еще в два раза больше, жизнь приобрела новый смысл и для сердца открыты новые стремления. Желаем малышам крепкой дружбы, счастливой судьбы и чудесной жизни, а вашей семье — высокого достатка и всех добрых благ!», — поздравил счастливых родителей ЗАГС Таганрога.

Фото ЗАГС Таганрога

Напомним, в мае 2024 года выдалась урожайная неделя в областном перинатальном центре — здесь появились на свет 10 двоен и одна тройня.

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