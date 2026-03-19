Узнать тайны некрополя: в Таганроге состоится пешеходная экскурсия по Старому кладбищу

21 марта в Таганроге состоится экскурсия по старинному городскому некрополю, которая позволит участникам погрузиться в его уникальную атмосферу и раскрыть исторические загадки. Старт — в 11 часов.

Мероприятие посвящено истории формирования территории, архитектурным особенностям, символике надгробий, а также проблемам изучения и сохранения подобных памятников.

Длительность экскурсии 2,5 часа. В ходе пешеходной прогулки гид расскажет о знаковых объектах кладбища и судьбах известных личностей, нашедших здесь последнее пристанище. Экскурсию проведет аттестованный экскурсовод и исследователь Елена Алексеенко, являющаяся идейным вдохновителем и соорганизатором ежегодной научно-практической конференции «Изучение и сохранение исторических некрополей», которая проходит в Таганроге с 2022 года.

«Мероприятие состоится при любой погоде, за исключением случаев ураганного ветра», — обещает организатор.

В середине маршрута запланировано посещение храма. Сбор группы назначен у стенда с планом кладбища.

Обратите внимание — экскурсия не рассчитана на детскую аудиторию, однако присутствие детей вместе с родителями допускается при условии, что они не будут мешать гиду и другим слушателям.

В случае затруднений с поиском места сбора можно позвонить по телефону: +7 (928) 625-97-24.

Фото: страница Вконтакте «Партия любителей Старого кладбища»