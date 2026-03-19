Главная » Город

Узнать тайны некрополя: в Таганроге состоится пешеходная экскурсия по Старому кладбищу

На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

21 марта в Таганроге состоится экскурсия по старинному городскому некрополю, которая позволит участникам погрузиться в его уникальную атмосферу и раскрыть исторические загадки. Старт — в 11 часов.

Город

Мероприятие посвящено истории формирования территории, архитектурным особенностям, символике надгробий, а также проблемам изучения и сохранения подобных памятников.

Длительность экскурсии 2,5 часа. В ходе пешеходной прогулки гид расскажет о знаковых объектах кладбища и судьбах известных личностей, нашедших здесь последнее пристанище. Экскурсию проведет аттестованный экскурсовод и исследователь Елена Алексеенко, являющаяся идейным вдохновителем и соорганизатором ежегодной научно-практической конференции «Изучение и сохранение исторических некрополей», которая проходит в Таганроге с 2022 года.

«Мероприятие состоится при любой погоде, за исключением случаев ураганного ветра», — обещает организатор.

В середине маршрута запланировано посещение храма. Сбор группы назначен у стенда с планом кладбища.

Обратите внимание — экскурсия не рассчитана на детскую аудиторию, однако присутствие детей вместе с родителями допускается при условии, что они не будут мешать гиду и другим слушателям.

В случае затруднений с поиском места сбора можно позвонить по телефону: +7 (928) 625-97-24.

Регистрация на экскурсию здесь.

Фото: страница Вконтакте «Партия любителей Старого кладбища»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

история Таганрога пешеходные экскурсии Старое кладбище
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru