Уже летом Таганрог и Волгоградскую область может связать водное сообщение

Маршрут Таганрог — Калач-на-Дону (Волгоградская область) рассматривает судоходная компания «Дон» для осуществления водных пассажирских перевозок.

Судно на подводных крыльях «Метеор 120 Р» планируем получить в лизинг к лету нынешнего года, — рассказал газете «Молот» гендиректор компании Герман Лопаткин. — Для перевозок пассажиров рассматривается и маршрут из Таганрога в Волгоградскую область.

О точных датах отправлений «Метеоров» и стоимости билетов не сообщается. О возобновлении регулярных пассажирских перевозок из Таганрога ранее говорили в Минтрансе Ростовской области.

Планами по развитию пассажирских перевозок предусмотрено восстановление пассажирского сообщения между Ростовом-на-Дону и Таганрогом с учетом перспектив наращивания пассажирского флота компании АО СПК «Дон» до 2026 года, — сообщало ведомство.

Напомним, водные пассажирские перевозки в Ростовской области возобновились весной этого года. Скоростные судна «Валдай» перевозят пассажиров из Ростова в Азов и обратно. С 1 мая действует новое расписание и цены на путешествия по воде.

11 мая Таганрог ждет прибытия первого круизного лайнера. Теплоход «Волга Стар» привезет в приморский город туристов из Ростова.

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