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Круиз выходного дня в Таганрог запускает туркомпания «Донинтурфлот»

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Первый в этом сезоне круизный теплоход с туристами прибудет в порт Таганрога из Ростова 11 мая. Новый маршрут выходного дня запускает компания «Донинтурфлот».

Новости Таганрога

Круиз «Ростов-на-Дону — Таганрог» займет два с лишним дня. Из донской столицы туристы отправятся 10 мая вечером. Субботу, 11 мая, проведут в приморском городе, а воскресенье — в Ростове. В Таганроге в программу тура включена обширная автобусно-пешеходная экскурсия с посещением одного из музеев. Стоимость круиза — от 25 тысяч рублей.

К новому причалу таганрогского порта пристанет четырехпалубный круизный лайнер «Волга Стар».

«Волга Стар» относится к типу теплоходов-пансионатов – лайнеров с повышенным уровнем комфортности, подходящих для длительного размещения пассажиров. Судно было построено в Германии и спущено на воду в 1983 году, а уже в 2010-2011 годах прошло полноценную реконструкцию и обновление интерьеров. Сейчас это современный круизный теплоход, который принимает на своем борту как российских, так и иностранных туристов, — сообщается на сайте «Донинтурфлота».

Летом запланирован еще один круиз из Ростова в Таганрог. А также четыре — с июня по сентябрь — от компании «Водоходъ». В общей сложности водным путем родину Чехова посетят свыше 1000 туристов. В 2023 году в Таганрог зашли только три теплохода, на борту которых находилось 382 человека.

Фото doninturflot.com

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Таганрогская правда
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