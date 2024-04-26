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В Ростовской области подорожает проезд на скоростных суднах «Валдай»

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Завтра, 27 апреля, в Ростовской области возобновятся перевозки скоростными судами «Валдай» из донской столицы в Азов и обратно, сообщает региональный Минтранс. Однако, цены на проезд в них существенно вырастут.

Новости Ростовской области

Уже с 1 мая вводится новое расписание и стоимость проезда на «Валдаях». Из Ростова рейсы будут отправляться в 07.25, 09.50, 15.00, 18.10. Обратно из Азова суда станут отбывать в 08.30, 11.50, 16.05 и 19.20. Напомним, что время в пути составляет около 40 минут.

Стоимость проезда со следующего месяца в будние дни в зависимости от категории билета для взрослых составит от 400 до 650 рублей, для детей от года до 10 лет – от 250 до 350 рублей. В выходные и праздничные дни взрослым придется заплатить за поездку от 800 до 1300 рублей, для детей билет будет стоить от 500 до 700 рублей. Кстати, изначально стоимость билета составляла 250 рублей.

Фото mindortrans.donland.ru

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