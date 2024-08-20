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Утром в Таганроге две машины разбились на улице Чехова

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20 августа в Таганроге два автомобиля получили серьезные механические повреждения во время аварии, которая произошла на пересечении улицы Чехова и переулка А. Глушко.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоиспекции Яна Султанова, авария случилась в районе дома № 96 по улице Чехова. По предварительной информации, 42-летняя женщина на автомобиле «Chevrolet» проехала регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезалась в автомобиль «Volkswagen».

В результате аварии обе машины получили значительные механические повреждения, пострадавших нет.

Госавтоиснпекция Таганрога призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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