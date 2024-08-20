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В Таганроге сбили велосипедиста на улице Транспортной

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19 августа в Таганроге во время дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист, сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Новости Таганрога

Происшествие случилось в 07.30 на улице Транспортной в районе дома № 6 А. По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля «Opel» сбил 57-летнего мужчину на велосипеде.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и обратился за медицинской помощью в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказали, что женщина на автомобиле «Hyundai Accent» спровоцировала аварию под Ростовом.

Фото Госавтоинспекции Таганрога

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ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда
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