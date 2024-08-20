В Таганроге сбили велосипедиста на улице Транспортной

19 августа в Таганроге во время дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист, сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Происшествие случилось в 07.30 на улице Транспортной в районе дома № 6 А. По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля «Opel» сбил 57-летнего мужчину на велосипеде.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и обратился за медицинской помощью в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Фото Госавтоинспекции Таганрога