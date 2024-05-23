Главная » Новости Ростовской области

Установление особой зоны на административной границе Ростовской области не повлияет на работу пунктов пропуска

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Новости Ростовской области

На работу пунктов пропуска для граждан установление особой зоны не повлияет. Также собственники земельных участков и помещений, находящихся в 100-метровой полосе местности, расположенной в пределах особой зоны, могут находиться на этих участках без каких-либо ограничений. Не ограничено и нахождение в 100-метровой полосе сотрудников государственных и муниципальных учреждений, выполняющих служебные задачи, — написал губернатор в своем телеграм-канале, отвечая на поступившие вопросы.

Граждане, которые планируют нахождение в 100-метровой полосе местности и не относятся ни к одной из указанных категорий, должны уведомить о своих намерениях специалистов Пограничного управления ФСБ России по области.

Муниципалитетам рекомендовано установить предупреждающие знаки в местах въезда или прохода в особую зону.

Подробное описание границ зоны, на которой действует особый порядок пребывания, указано в приложении к полному тексту указа.

При возникновении вопросов можно обращаться по телефону Погрануправления ФСБ России по Ростовской области: 8 (863) 287-95-97.

Фото ВК ФГКУ «Росгранстрой»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

#ФСБ граница ДНР ЛНР пограничники
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru