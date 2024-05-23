Установление особой зоны на административной границе Ростовской области не повлияет на работу пунктов пропуска

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

На работу пунктов пропуска для граждан установление особой зоны не повлияет. Также собственники земельных участков и помещений, находящихся в 100-метровой полосе местности, расположенной в пределах особой зоны, могут находиться на этих участках без каких-либо ограничений. Не ограничено и нахождение в 100-метровой полосе сотрудников государственных и муниципальных учреждений, выполняющих служебные задачи, — написал губернатор в своем телеграм-канале, отвечая на поступившие вопросы.

Граждане, которые планируют нахождение в 100-метровой полосе местности и не относятся ни к одной из указанных категорий, должны уведомить о своих намерениях специалистов Пограничного управления ФСБ России по области.

Муниципалитетам рекомендовано установить предупреждающие знаки в местах въезда или прохода в особую зону.

Подробное описание границ зоны, на которой действует особый порядок пребывания, указано в приложении к полному тексту указа.

При возникновении вопросов можно обращаться по телефону Погрануправления ФСБ России по Ростовской области: 8 (863) 287-95-97.

Фото ВК ФГКУ «Росгранстрой»