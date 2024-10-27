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Уснул за рулем: два человека погибли и четверо пострадали в аварии под Ростовом

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Авария, унесшая жизни двух человек, произошла в Мясниковском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

25 октября в 23.55 на 7 км автодороги «Северный обход г. Ростова-на-Дону» в Мясниковском районе столкнулись Renault Logan и Kia Rio, ехавшие во встречном направлении. После столкновения Renault Logan, которым управляла 32-летняя женщина, слетел в кювет и загорелся.

«По предварительным данным, 22-летний водитель Kia Rio уснул за рулем, из-за чего допустил выезд на полосу встречного движения», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия. Четверо пассажиров Kia Rio — трое молодых людей и девушка в возрасте от 22 до 20 лет с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции, проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что 25 октября шесть человек пострадали в аварии на трассе Ростов-Азов.

Фото Госавтоинспекции по РО

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авария Госавтоинспекция ДТП Ростовская область
Таганрогская правда
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