25 октября в Ростовской области произошла страшная авария, во время которой пострадали два водителя и четверо пассажиров, в том числе 10-летний ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 17.10 на 19 км автодороги Ростов-Азов (старое направление) в Азовском районе. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выполнял маневр обгона в месте, где это запрещено. Он врезался в Mercedes-Benz, которым управлял 32-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя и пассажиры автомобиля Volkswagen Polo 22, 17, 16 и 10 лет получили травмы и доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото Госавтоинспекции РО