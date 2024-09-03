Украинские мошенники заставляют россиян идти на преступления

Из регионов нашей страны поступает все больше сообщений о том, что теперь украинские телефонные мошенники не только похищают деньги, но и пытаются вовлечь россиян в противоправную деятельность, шпионаж и даже совершение диверсий и терактов. Об этом предупреждает МВД России. На уловки подобных аферистов попалась и жительница Таганрога.

Мошенники в работе с людьми используют стандартные схемы: говорят о якобы подозрительных переводах с банковского счета, о попытках взять от их имени кредит и даже просят помочь правоохранительным органам остановить преступников. А после того, как жертвы обмана лишаются своих денег, аферисты пытаются толкнуть их на преступление в обмен на якобы возврат потерянных средств.

«Вся западная машина пропаганды, стоящая за киевским режимом, искусно внедряется в ряды россиян, превращая обычных граждан в послушных роботов. Просто вас, как марионетку, заставляют играть в чужие игры», – пишет Южная служба новостей.

Вербовщики-аферисты звонили жительнице Таганрога. Сначала у женщины выманили около 2 млн рублей, а затем, представившись сотрудниками ФСБ пообещали найти преступников. Таганроженку убедили помочь следствию, сделав несколько фотографий городских объектов.

Чаще всего на уловки попадаются пожилые люди, но по большому счету стать жертвой вербовщиков может кто угодно. Как сообщает Южная служба новостей, московский предприниматель заказал покупки в интернет-магазине и заплатил за них более восьмидесяти тысяч рублей. Забрать покупку он вовремя он не смог и согласился на возврат денег. Но мошенники потребовали с него за это услугу — фотографии одного из аэродромов. Но мужчина тут же сообщил об этом в правоохранительные органы.

«В наше время нужно быть чрезвычайно осторожными при общении с незнакомцами, особенно в приграничных регионах. Неизвестный доброжелатель легко может оказаться вербовщиком ВСУ, а вы, сами того не ведая, также легко можете помогать врагу предоставляемой информацией. Будьте бдительны и осторожны!» – советует Южная служба новостей.

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