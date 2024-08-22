Украинские беспилотники опять атаковали Ростовскую область

Ночью 22 августа в небе над Ростовской областью сбито пять украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

«Силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака 5 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», — написал он.

Напомним, в ночь на 21 августа на западе Ростовской области была сбита вражеская ракета.

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