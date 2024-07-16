Участники СВО из Ростовской области могут получить консультацию и помощь по телефону «горячей линии»

Чтобы связаться с фондом «Защитники Отечества» достаточно набрать номер 117 (добавочный 1).

С февраля операторы «горячей линии» приняли почти 110 тысяч звонков. Они непрерывно фиксируют запросы героев и их родных. В среднем в сутки поступает 700–900 звонков, меньше всего обращений — в выходные дни. При этом почти 90% звонков принимают в течение 30 секунд.

На «горячую линию» могут обратиться:

уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО;

защитники Донбасса, участники боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;

семьи вышеперечисленных лиц, если те погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО.

Самые популярные темы обращений — поиск родственников, заключение контракта и условия, выплаты, льготы, получение ветеранского удостоверения.

Стоит отметить, что контактные телефоны региональных филиалов продолжают работать в обычном режиме. Обратиться за помощью можно и очно. Филиалы фонда открыты во всех 89 субъектах РФ.

Телефоны и адреса филиалов фонда подскажут операторы федеральной «горячей линии». Кроме того, заранее записаться на прием в филиал и ознакомиться со всеми мерами поддержки можно на Госуслугах.

Фото пресс-службы фонда «Защитники Отечества»