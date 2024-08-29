У жителя Дона обнаружили почти килограмм марихуаны в рюкзаке

41-летнего жителя Сальска Ростовской области, перевозившего в рюкзаке марихуану, задержали транспортные полицейские.

Мужчину обнаружили возле ж\д перегона «Сальск — Забытый». По оперативным данным, житель Дона занимался самосбором наркосодержащего растения. В ходе проведенной полицейскими проверки эти сведения подтвердились.

«При личном досмотре у подозреваемого обнаружен и изъят рюкзак с находящейся внутри растительной массой. Проведенное исследование установило, что растение является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой около 915 граммов», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что двух несовершеннолетних наркосбытчиков задержали в Ростовской области.

Фото УТ МВД России по СКФО