Двух несовершеннолетних наркосбытчиков задержали в Ростовской области

17-летние ростовчане обвиняются по ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемые в Ростове-на-Дону получили через мессенджер сообщение с GPS-координатами тайника с партией наркотических средств для их дальнейшего сбыта.

«При попытке сбыть наркотики противоправные действия фигурантов были пресечены сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у молодых людей обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой более 6 грамм, что является крупным размером», — сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что 64-летний житель Ростова хранил дома 4 кг конопли.

Фото rostov.sledcom.ru