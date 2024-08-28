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Двух несовершеннолетних наркосбытчиков задержали в Ростовской области

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17-летние ростовчане обвиняются по ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Новости Ростовской области

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемые в  Ростове-на-Дону получили через мессенджер сообщение с GPS-координатами тайника с партией наркотических средств для их дальнейшего сбыта.

«При попытке сбыть наркотики противоправные действия фигурантов были пресечены сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у молодых людей обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой более 6 грамм, что является крупным размером», — сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что 64-летний житель Ростова хранил дома 4 кг конопли.

Фото rostov.sledcom.ru

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Таганрогская правда
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