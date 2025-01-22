У жительницы Дона удалили из носа опухоль размером с яйцо

Около шести часов длилась сложнейшая операция, которую провели лор-врачи Ростовской областной клинической больнице (РОКБ) жительнице Аксайского района.

59-летняя дончанка около двух лет пыталась избавиться от затрудненного носового дыхания, применяя для этого различные капли. За помощью она обратилась только после появления боли в лице и притупления обоняния.

В медучреждении по месту жительства женщине сделали томографию. Исследование позволило неврологу предположить развитие необычайно большой — размером с яйцо, но доброкачественной опухоли костной ткани — остеомы. Новообразование росло в правой половине носа, раздвигая его стенки и распространяясь в орбиту глаза и лобную пазуху.

«Пациентку направили для хирургического лечения в РОКБ. Это единственная на Дону площадка, где проводят малотравматичное эндоназальное удаление остеом. Женщина поступила к хирургу ЛОР-отделения Максиму Лапину», — рассказали в Минздраве Ростовской области.

Операция длилась около шести часов и завершилась благополучно. Сложный восстановительный период у пациентки тоже уже позади.

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Фото: Telegram-канал Минздрава РО