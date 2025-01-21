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Донские офтальмологи спасли глаз четырехлетнему малышу

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В Ростове врачи глазного травмпункта городской больницы скорой медицинской помощи помогли четырехлетнему малышу, которому пуля от игрушечного пистолета попала в глаз. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Новости Ростовской области

Ребенка в больницу привезли родители. Они рассказали, что пластиковая пулька от детского пистолета, которым играл один из старших мальчиков, угодила в глаз младшему.

Глаз четырехлетнего малыша покраснел. Офтальмологи констатировали кровоизлияние и немедленно оказали всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

«Было госпитализировать мальчика, чтобы понаблюдать за ним несколько дней и провести противоотечную терапию», — пишет источник.

Убедившись, что зрению ребенка больше ничего не угрожает, его выписали домой.

Ранее мы рассказали, что тяжелобольных детей из Ростовской области обеспечат инновационным препаратом генной терапии.

Фото ВК Минздрав РО

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Таганрогская правда
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