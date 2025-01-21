Донские офтальмологи спасли глаз четырехлетнему малышу

В Ростове врачи глазного травмпункта городской больницы скорой медицинской помощи помогли четырехлетнему малышу, которому пуля от игрушечного пистолета попала в глаз. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ребенка в больницу привезли родители. Они рассказали, что пластиковая пулька от детского пистолета, которым играл один из старших мальчиков, угодила в глаз младшему.

Глаз четырехлетнего малыша покраснел. Офтальмологи констатировали кровоизлияние и немедленно оказали всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

«Было госпитализировать мальчика, чтобы понаблюдать за ним несколько дней и провести противоотечную терапию», — пишет источник.

Убедившись, что зрению ребенка больше ничего не угрожает, его выписали домой.

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Фото ВК Минздрав РО