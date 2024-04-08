У таганрогского МКУ «Благоустройства» появился новый директор

В отношении предыдущего руководителя Стеллы Руф заведено уголовное дело за превышение полномочий.

На должность директора МКУ «Благоустройство» в Таганроге назначен Алексей Кузьменко. Об этом сообщает администрация города.

Трудовая биография нового руководителя предприятия коммунальной сферы связана с военной службой в Вооруженных силах РФ, на которой Алексей Валерьевич находился с 1995 по 2017 годы. С 2018 Кузьменко трудился на различных должностях в учреждениях и предприятиях города Таганрога в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, в том числе занимал должность заместителя директора МКУ «Благоустройство».

Стелла Руф, ранее возглавлявшая МКУ «Благоустройство», 23 марта 2024 года покинула этот пост. Уголовное дело, заведенное в отношении нее, связано с ее предыдущей деятельностью в Ростове — перед назначение в Таганроге она руководила МКУ «УЖКХ» Пролетарского района донской столицы. Стелла Руф обвиняется в превышении должостных полномочий при благоустройстве пляжа на Зеленом острове в Ростове.

Фото администрации г.Таганрога