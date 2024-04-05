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Экс-начальника МКУ «Благоустройство» Таганрога судят за превышение полномочий

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В Ростове Пролетарский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении Стеллы Руф, которая обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Новости Таганрога

В Таганроге Стелла Руф работала директором МКУ «Благоустройство» с февраля 2023 года, а 23 марта 2024 года покинула этот пост. Перед своим назначением в наш город она возглавляла МКУ «УЖКХ» Пролетарского района Ростова. Именно с этой ее деятельностью и связано уголовное дело.

Органами предварительного расследования Стелла Руф обвиняется в том, что во время благоустройства пляжа на Зеленом острове Ростова она не провела проверку экономического обоснования представленных подрядчиком к приемке и оплате 14 беседок.  А также подписала  представленные акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат, в которые были внесены недостоверные сведения. Таким образом, на пляже «Зеленый» было установлено 14 беседок, покрытых декоративном бетоном, по стоимости 14 беседок из архитектурного бетона. В итоге, городскому бюджету Ростова был нанесен ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Очередное судебное заседание по уголовному делу назначено на 17 апреля нынешнего года.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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