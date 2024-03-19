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У ростовчанки слабость после COVID-19 оказалась признаком запущенного рака

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Онкодиагноз был поставлен пациентке благодаря углубленной диспансеризации.

#Здоровье

С жалобами на слабость после перенесенного ковида в ростовскую городскую больницу №7 обратилась 67-летняя женщина. При обследовании врачи констатировали у нее снижение гемоглобина в общем анализе крови, а также изменения во всех внутренних органах по УЗИ, сообщает минздрав Ростовской области. В итоге у женщины выявили рак молочной железы с метастазами.

Как выяснилось, пациентка не слишком добросовестно относилась к своему здоровью, избегала обращаться к врачам, хотя ей неоднократно была рекомендована маммография. В настоящий момент женщина наблюдается у онколога по поводу злокачественного новообразования молочной железы. Как выяснилось, случай у нее запущенный, поскольку обнаружены метастазы в костный мозг.

Медики напоминают жителям региона о том, как важна диспансеризация, которая проводится бесплатно в рамках нацпроекта «Здравоохранение», и как важно выполнение рекомендованного обследования в полном объеме. Тем более, онкологические заболевания, выявленные на ранней стадии, в большинстве случаев излечимы.

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Фото: Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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