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У двух жителей Дона изъяли более 5 кг марихуаны

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В Ростовской области заключены под стражу двое жителей Новочеркасска, у которых изъято в общей сложности более пяти килограммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

Во время досмотра автомобиля 63-летнего мужчины  полицейские обнаружили полимерный сверток с растительной массой зеленого цвета внутри. Эксперты установили, что это наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой более 1,3 кг.

Как пояснил фигурант, он взял «травку» у племянника и хранил для собственного употребления. Во время обыска в доме у второго фигуранта оперативники изъяли еще 3,9 кг растительной массы. Выяснилось, что подозреваемый самостоятельно вырастил и изготовил наркотическое средство.

Сейчас в отношении 63-летнего злоумышленника и его родственника возбуждены уголовные дела. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказали, что на Дону следком проверяет информацию о работе подпольного казино.

Фото ГУ МВД РО

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Таганрогская правда
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