На Дону следком проверяет информацию о работе подпольного казино

Незаконное заведение работает под видом развлекательного клуба.

В Азове следователи организовали проверку в связи с размещенной в СМИ информацией о функционировании нелегального казино. Сюжет прошел в эфире одного из центральных телеканалов.

В нем говорилось, что в городе Азове Ростовской области под видом развлекательного клуба осуществляет деятельность нелегальное казино. Обращения местных жителей в уполномоченные органы результата не имеют, говорится в сообщении регионального следственного комитета.

Для установления всех обстоятельств, озвученных в СМИ, организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в следкоме.

Фото: следком по РО