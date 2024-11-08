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На Дону следком проверяет информацию о работе подпольного казино

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Незаконное заведение работает под видом развлекательного клуба.

Новости Ростовской области

В Азове следователи организовали проверку в связи с размещенной в СМИ информацией о функционировании нелегального казино. Сюжет прошел в эфире одного из центральных телеканалов.

В нем говорилось, что в городе Азове Ростовской области под видом развлекательного клуба осуществляет деятельность нелегальное казино. Обращения местных жителей в уполномоченные органы результата не имеют, говорится в сообщении регионального следственного комитета.

Для установления всех обстоятельств, озвученных в СМИ, организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в следкоме.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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