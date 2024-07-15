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У 40-летнего жителя Дона обнаружили туберкулез на ранней стадии

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Мужчина признался врачам, что употребляет наркотики.

#Здоровье

К врачу ростовской городской больницы №6 обратился 40-летний местный житель. Мужчина жаловался на боли в пояснице и грудной клетке, повышенную температуру. В процессе осмотра пациент признался, что употребляет наркотики, к врачам ранее не обращался, анализы на ВИЧ, гепатит не сдавал.

«Пациента отправили на дополнительное обследование. У мужчины диагностированы гепатит С и туберкулез легких», — сообщает донской Минздрав.

Причем, туберкулез показала не флюорография, так как заболевание было еще на самой ранней стадии, а компьютерная томография.

«Флюорография — важный метод диагностики, но она не является исчерпывающей процедурой. А вот компьютерная томография грудного и поясничного отделов позвоночника, которую назначили пациенту, показала туберкулез, — рассказала Марина Алексеенко, заведующая терапевтическим отделением 6-й больницы. — На данный момент пациент проходит лечение в противотуберкулезном диспансере».

В Минздраве напомнили, что употребление наркотических средств наносит непоправимый вред здоровью.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области распространяется новый вид мошенничества — жителям предлагают пройти бесплатную томографию.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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