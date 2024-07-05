Новый вид мошенничества: жителям Дона предлагают пройти бесплатную флюорографию

В Ростовской области начал распространяться новый вид мошеннической схемы. Аферисты звонят по телефону и предлагают записать людей на флюорографию в рамках ОМС, а потом просят назвать пришедший код.

«Код, который называют доверчивые граждане, ведет к личному кабинету на Госуслугах или к банковскому кабинету», — сообщает донской Минздрав.

Разговор строится так: звонящий предлагает выбрать для прохождения бесплатной флюорографии ближайшую поликлинику из числа действующих медицинских учреждений, называет дату и время приема. А затем для подтверждения записи просит назвать код, пришедший в СМС.

Минздрав Ростовской области напоминает, что для записи в медицинские организации региона не требуется подтверждение с помощью СМС или любого другого одноразового кода.

«Соблюдайте бдительность и будьте осторожны», — предупредили в министерстве.

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