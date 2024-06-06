Главная » Новости Таганрога

Туркомпания из Таганрога организует водные экскурсии по маршруту Ростов-Азов

На чтение 2 мин Просмотров 32 Опубликовано

В Ростовской области водный пассажирский транспорт с начала марта перевез более пяти тысяч человек.

Новости Таганрога

Востребованным у жителей и гостей Ростовской области стал водный маршрут Ростов-Азов. Длительность в пути в одну сторону – 45 минут, цена билета – от 400 рублей в будние дни, от 800 рублей – в выходные.

Перевозки скоростными судами на подводных крыльях «Валдай 45Р» организует судоходная пассажирская компания «Дон», созданная при поддержке Правительства Ростовской области весной 2023 года. Напомним, с 27 мая суда отправляются с 27-го причала Ростова-на-Дону по новому расписанию: ежедневно, в 07.25, 09.50, 15.00, 18.10. Обратно с 14-го причала Азова — в 08.30, 11.50, 16.05 и 19.20.

С 1 июня у туристов появилась возможность посетить экскурсионные прогулки на «Валдаях» по маршруту Ростов-Азов. Их организует туркомпания из Таганрога «Судаков Тревел». Длительность экскурсии — около трех часов. Отправление также из Ростова в 08.30 (жители Таганрога могут приехать в донскую столицу на электричке), прибытие из Азова в Ростов — в 12.35. Стоимость 3550 рублей с человека.

В программе — пешеходная экскурсия по центру Азова, посещение Азовского историко-археологического музея, прогулка по набережной в свободное время. Ближайшие экскурсии доступны на сайте туркомпании на 15 и 19 июня.

В Минтрансе Ростовской области рассказали, что с 23 июня будет открыто новое водное направление — Ростов-Семикаракорск. Во время экскурсии ее участники смогут познакомиться с казачьими традициями. Еще одной точкой, куда пассажиров доставят «Валдаи», станет станица Багаевская.

Также перевозчик рассматривает для водных путешествий маршрут Таганрог-Калач-на-Дону (Волгоградская область). Этим летом компания должна получить в лизинг судно на подводных крыльях «Метеор 120 Р» и открыть сообщение между двумя городами.

К концу лета СПК «Дон» планирует запустить водные перевозки по маршруту Ростов-Таганрог.

Фото СПК «Дон»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

водный транспорт Ростовская область Таганрог туризм Ростовская область экскурсия
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru