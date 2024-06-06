Туркомпания из Таганрога организует водные экскурсии по маршруту Ростов-Азов

В Ростовской области водный пассажирский транспорт с начала марта перевез более пяти тысяч человек.

Востребованным у жителей и гостей Ростовской области стал водный маршрут Ростов-Азов. Длительность в пути в одну сторону – 45 минут, цена билета – от 400 рублей в будние дни, от 800 рублей – в выходные.

Перевозки скоростными судами на подводных крыльях «Валдай 45Р» организует судоходная пассажирская компания «Дон», созданная при поддержке Правительства Ростовской области весной 2023 года. Напомним, с 27 мая суда отправляются с 27-го причала Ростова-на-Дону по новому расписанию: ежедневно, в 07.25, 09.50, 15.00, 18.10. Обратно с 14-го причала Азова — в 08.30, 11.50, 16.05 и 19.20.

С 1 июня у туристов появилась возможность посетить экскурсионные прогулки на «Валдаях» по маршруту Ростов-Азов. Их организует туркомпания из Таганрога «Судаков Тревел». Длительность экскурсии — около трех часов. Отправление также из Ростова в 08.30 (жители Таганрога могут приехать в донскую столицу на электричке), прибытие из Азова в Ростов — в 12.35. Стоимость 3550 рублей с человека.

В программе — пешеходная экскурсия по центру Азова, посещение Азовского историко-археологического музея, прогулка по набережной в свободное время. Ближайшие экскурсии доступны на сайте туркомпании на 15 и 19 июня.

В Минтрансе Ростовской области рассказали, что с 23 июня будет открыто новое водное направление — Ростов-Семикаракорск. Во время экскурсии ее участники смогут познакомиться с казачьими традициями. Еще одной точкой, куда пассажиров доставят «Валдаи», станет станица Багаевская.

Также перевозчик рассматривает для водных путешествий маршрут Таганрог-Калач-на-Дону (Волгоградская область). Этим летом компания должна получить в лизинг судно на подводных крыльях «Метеор 120 Р» и открыть сообщение между двумя городами.

К концу лета СПК «Дон» планирует запустить водные перевозки по маршруту Ростов-Таганрог.

Фото СПК «Дон»