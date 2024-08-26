«Труд» и «Военная подготовка» — с 1 сентября в школах Ростовской области появятся новые предметы

Изменения касаются как учебного плана, так и федеральных образовательных программ.

В новом учебном году в школьные программы добавят предметы «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины», который будет включать военную подготовку. А во внеурочной деятельности появится «Семьеведение».

Новации в основном касаются учебных программ 10-11 классов. В них включены не менее 13 учебных предметов, минимум два будут изучаться углубленно.

К 2024-2025 учебному году актуализированы федеральные рабочие программы по литературе и географии, расширено количество модулей по физкультуре (добавлены городошный спорт, танцевальный спорт и другие).

Привычная школьникам «Технология» переименована в «Труд». Предмет построен по модульному принципу и состоит из пяти обязательных модулей: «Производство и технологии», «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Робототехника». Также, в программу могут войти региональные модули, например, «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» модернизирован в «Основы безопасности и защиты Родины». Школьников по-прежнему будут обучать правилам безопасности в бытовых и чрезвычайных ситуациях, оказанию первой доврачебной помощи, использованию средств защиты. Больше времени отводится на начальную военную подготовку. В наступающем учебном году учебные сборы пройдут не только десятиклассники, как раньше, но и восьмиклассники.

Программа нового предмета состоит из 11 модулей и касается основных направлений безопасности: в быту, на транспорте, в общественных местах, в природной среде и социуме, в информационном пространстве. Отдельный блок — «Основы противодействия экстремизму и терроризму».

Добавляется совершенно новый блок — «Военная подготовка. Основы военных знаний». Школьники познакомятся с положениями воинских уставов, основными направлениями подготовки к военной службе, видами, назначением и тактико-техническими характеристиками образцов вооружения и военной техники ВС РФ.

«Чтобы школьники начали изучать новые предметы, проделана большая предварительная работа. К примеру, более тысячи донских педагогов, преподающих «Основы безопасности и защита Родины» в школах, прошли повышение квалификации, — приводит портал правительства региона слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Новый предмет для учеников 5-11 классов появился и во внеурочной деятельности. Это «Семьеведение». Инициатива разработана в рамках реализации указа Президента РФ о Годе семьи. Школьников обучат основам института семьи и брака. Отмечается, что такие занятия можно посещать по желанию.

Ранее мы сообщали, что 2 сентября на Дону школьные линейки пройдут в закрытых помещениях.

Фото: donland.ru