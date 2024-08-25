2 сентября, в День знаний, в школах Ростовской области не будет традиционных торжественных линеек на открытых площадках. В этом году их предстоит провести в закрытых помещениях, сообщили в региональном пресс-центре.

«Школьные линейки отменены не будут, но они будут организованы в закрытых помещениях, — пишет источник.

Напомним, что в донском регионе введен и будет действовать до особого распоряжения временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Фото пресс-службы городской Думы (из архива)