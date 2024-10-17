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Трех нарколаборантов задержали силовики в Ростове

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В Ростовской области ликвидировали нарколабораторию и задержали трех жителей донской столицы, которые занимались производством и сбытом мефедрона в крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Новости Ростовской области

Установлено, что фигуранты работали в роли так называемых лаборантов на один из интернет-магазинов. На месте организации производства и в местах хранения закладок изъято более 7000 доз вещества (1300 г), а также химическое оборудование и прекурсоры.

В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее мы рассказали, что ростовчанин организовал канал контрабанды наркосредств из ФРГ.

Фото rostov.sledcom.ru   

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Таганрогская правда
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