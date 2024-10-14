Главная » Новости Ростовской области

Ростовчанин организовал канал контрабанды наркосредств из ФРГ

На чтение 2 мин Просмотров 30 Опубликовано

В Ростовской области заключен под стражу 34-летний житель донской столицы, который организовал канал контрабанды наркотических средств. Они пересылались международным почтовым отправлением из ФРГ под видом сырья для производства БАДов, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Новости Ростовской области

В ходе расследования выяснилось, что ростовчанин намеревался заняться распространением наркотических средств под видом легальных товаров через маркетплейсы. Он зарегистрировал ООО и заключил внешнеторговый контракт с организацией из ФРГ на поставку «ингредиентов». В адрес ростовской фирмы пришла посылка, и на Южный таможенный пост была подана декларация на товары: «сырьё для производства масла CBD, спортивного и диетического питания» и «продукция для чайной промышленности».

«Порошок и сушеные листья вызвали подозрения и были направлены на экспертизу, по результатам которой оказалось, что «сырье» является тетрагидроканнабинолом весом 3 063,11 граммов, а «чай» – каннабисом (марихуаной) весом 265,09 граммов», — пишет источник.

Во время обыска в квартире ростовчанина сотрудники Южной электронной и Южной оперативной таможен обнаружили и изъяли еще более 2,5 кг различных наркотических веществ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, совершенном группой лиц. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что на Дону владельца нарколаборатории приговорили к 18 годам колонии.

Фото Южного таможенного управления

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

контрабанда наркотики новости происшествия Ростовская область таможня
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru