В Ростовской области заключен под стражу 34-летний житель донской столицы, который организовал канал контрабанды наркотических средств. Они пересылались международным почтовым отправлением из ФРГ под видом сырья для производства БАДов, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В ходе расследования выяснилось, что ростовчанин намеревался заняться распространением наркотических средств под видом легальных товаров через маркетплейсы. Он зарегистрировал ООО и заключил внешнеторговый контракт с организацией из ФРГ на поставку «ингредиентов». В адрес ростовской фирмы пришла посылка, и на Южный таможенный пост была подана декларация на товары: «сырьё для производства масла CBD, спортивного и диетического питания» и «продукция для чайной промышленности».

«Порошок и сушеные листья вызвали подозрения и были направлены на экспертизу, по результатам которой оказалось, что «сырье» является тетрагидроканнабинолом весом 3 063,11 граммов, а «чай» – каннабисом (марихуаной) весом 265,09 граммов», — пишет источник.

Во время обыска в квартире ростовчанина сотрудники Южной электронной и Южной оперативной таможен обнаружили и изъяли еще более 2,5 кг различных наркотических веществ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, совершенном группой лиц. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что на Дону владельца нарколаборатории приговорили к 18 годам колонии.

Фото Южного таможенного управления