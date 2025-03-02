Трех браконьеров с уловом в 30 рыб поймали на реке Дон

В Ростовской области были задержаны трое жителей донской столицы, которые занимались браконьерством в акватории гирла Большая Кутерьма. К моменту задержания они успели выловить всего около трех десятков рыб.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России, нарушители были задержаны во время рейда. У них изъяты запрещенные орудия лова и скромный улов, состоящий из пиленгасов, толстолобиков, рыбцов, сазанов, судаков, карасей, лещей и окуней. Общее число изъятых особей превысило 26 штук. Предварительный расчет ущерба, нанесенного водным биоресурсам, составил более 30 тысяч рублей.

«В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 256 УК РФ — «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — пишет источник.

Теперь фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что братьев-браконьеров с сазанами и карасями поймали на реке Дон.

Фото УТ МВД России по СКФО