Братьев-браконьеров с сазанами и карасями поймали на реке Дон

В Ростовской области на реке Дон транспортные полицейские задержали сразу нескольких браконьеров, которые занимались добычей рыбы, используя запрещенные орудия лова. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Нарушителей обнаружили на левом берегу реки Дон в Калачевском районе. К тому времени трое жителей хутора Логовского — двое братьев и их приятель, успели выловить более 70 сазанов и карасей. По предварительным оценкам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 26 тысяч рублей.

«В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до двух лет лишения свободы», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что жителя донского поселка задержали на реке с уловом тарани и окуней.

Фото УТ МВД России по СКФО