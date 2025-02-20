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Братьев-браконьеров с сазанами и карасями поймали на реке Дон

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В Ростовской области на реке Дон транспортные полицейские задержали сразу нескольких браконьеров, которые занимались добычей рыбы, используя запрещенные орудия лова. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Нарушителей обнаружили на левом берегу реки Дон в Калачевском районе. К тому времени трое жителей хутора Логовского — двое братьев и их приятель, успели выловить более 70 сазанов и карасей. По предварительным оценкам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 26 тысяч рублей.

«В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до двух лет лишения свободы», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что жителя донского поселка задержали на реке с уловом тарани и окуней.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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