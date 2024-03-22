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Трагедия в «Крокус-Сити»: терроризму нет оправданий

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Губернатор Василий Голубев и глава администрации Таганрога Андрей Фатеев обратились к жителям города и области и выразили соболезнования семьям жертв теракта.

Новости Таганрога

Страшные события, произошедшие в этот час в московском ТЦ «Крокус-Сити» заставили областные и городские власти обратиться к жителям и призвать их к осторожности.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что терроризму нет оправданий:
— Чудовищная трагедия. Терроризму нет и не может быть никаких оправданий. Где бы он ни проявил свою подлую сущность — на Донбассе, в Белгороде или в Крокусе. Нелюди за это обязательно ответят! Уважаемые земляки, прошу быть внимательными и осторожными!

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев написал в своем Телеграм-канале по поводу случившегося:

— Бесчеловечная и чудовищная по своим масштабам трагедия произошла сегодня вечером в московском ТЦ «Крокус-Сити». Вооруженные люди, ворвавшись в концертный зал, устроили стрельбу. После стрельбы в здании произошел взрыв, после которого начался пожар. От имени всех таганрожцев выражаю соболезнования родным и близким погибших. Сил, здоровья всем, кто был ранен и находится в больнице. Таганрог с вами! Уважаемые таганрожцы, прошу быть внимательными и осторожными! Берегите себя!

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