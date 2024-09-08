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Топ-20 дефицитных специальностей назвали в Ростовской области

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В Ростовской области по итогам лета в числе самых дефицитных специалистов служба исследований hh.ru назвала дворников, продавцов, поваров, сварщиков, токарей, фрезеровщиков.

#Работа

В топ-20 самых востребованных специальностей также вошли: автомеханик, слесарь/сантехник, агент по недвижимости, администратор торгового зала, маляр, врач, оператор станков с ЧПУ, швея/ портной/закройщик, товаровед, оператор производственной линии, кладовщик, электромонтажик, машинист, мерчендайзер. Всего в рейтинге на одну вакансию приходится от 0,5 до 1,9 резюме при нормальном уровне конкуренции — от 4 до 8 резюме на вакансию.

«Рынок труда не менее полутора лет — соискательский. Многие работодатели уже идут в сторону человекоцентричности, то есть заботы о своих сотрудниках и отношения к ним как к клиентам, — повышают зарплаты, пытаясь перекупить дефицитный ресурс. Для соискателей сейчас идеальное время посмотреть на рынок труда и поискать более выгодные предложения по работе и подработке», — комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Ранее мы сообщали, что на Дону назвали топ-5 отраслей с наибольшим числом активных вакансий.

Фото из архива (МКУ «Благоустройство» Таганрога).

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занятость работа рейтинг Ростовская область
Таганрогская правда
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