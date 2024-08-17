На Дону назвали топ-5 отраслей с наибольшим числом активных вакансий

Аналитики hh.ru проанализировали результаты рынка труда в Ростовской области по итогам июля и выделили топ-5 отраслей с наибольшим числом активных вакансий.

В июле в регионе были активны более 32 тысяч вакансий, самыми востребованными специалистами по-прежнему остаются продавцы-кассиры и продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители и повара/пекари и кондитеры.

4% от всех активных в июле вакансий были доступны для людей с инвалидностью, в 46% работодатели готовы были рассмотреть соискателей без опыта, а не менее, чем в 8% вакансий речь шла о вахтовой занятости.

Лидерами июля в Ростовской области стали: розничная торговля – более 6,8 тыс. предложений, ИТ – более 2,6 тыс., продукты питания – более 1,8 тыс., товары народного потребления (непищевые) – 1,8 тыс., строительство и недвижимость – 1,6 тыс.

Если посмотреть на медианные зарплаты в топ-5 отраслей, то в рознице – это 50 000 рублей, в ИТ – 52 900 рублей, в сфере строительства и недвижимости – 99 000 рублей, в товарах народного потребления (непищевых) – 60 000 рублей, в продуктах питания – 70 200 рублей.

Влияние на эти зарплаты оказывают в том числе большое количество вахтовых предложений в регионе с более высокими доходами, рост зарплат в самых дефицитных отраслях, а также специальностях, например, у водителей категории Е, сварщиков, монтажников, курьеров.

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