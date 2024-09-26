Татьяна Михеева: «В работе по созданию опорных пунктов нужно начинать с анализа того, что уже есть»

На состоявшемся 19 сентября в Таганроге, в «Точке кипения» ЮФУ, кустовом совещании по разработке программы развития опорных населенных пунктов в работе отраслевой группы «Досуг» приняла участие депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор Централизованной библиотечной системы Таганрога Татьяна Михеева.

С «Таганрогской правдой» Татьяна Алексеевна поделилась личными соображениями по этому поводу:

— Безусловно, развитие территорий — тема актуальная. Создание опорных населенных пунктов было инициировано Президентом России Владимиром Путиным в рамках Указа о национальных целях развития России. Для каждого такого пункта будет разработана своя программа развития. И именно выработкой предложений для этой программы мы занимались на кустовом совещании с губернатором.

Для меня, как для директора учреждения, в этой работе видится много аналогий с реализацией нацпроектов. В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» открылась модельная библиотека на базе филиала, существовавшего ранее и нуждающегося в ремонте. Я считаю, что и в рамках реализации программы по опорным населенным пунктам нужно начинать с анализа, инвентаризации того, что уже есть. Не тратить сразу миллионы на новые объекты, а смотреть, что можно модернизировать из созданного ранее.

Я вижу три направления вложения средств: ремонты, наполняемость учреждений современными мебелью, техникой, оборудованием и кадры. Кадры сейчас – один из главных вопросов. У нас, в сфере культуры, работают замечательные специалисты, энтузиасты своего дела, но они стареют, они готовы передать свой опыт, а молодежь, к сожалению, у нас не задерживается. Мне кажется, нужно на региональном и федеральном уровне поддержать молодые кадры, которые приходят в учреждения культуры.

Целевое обучение, предоставление жилья, льготная ипотека – все эти меры поддержки молодых специалистов предусмотрены в медицине и образовании. Считаю, эту практику нужно распространить и на сферу культуры, особенно – в сельской местности.

Фото из архива Татьяны Михеевой