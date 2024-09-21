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Таможенники Таганрога передали в зону СВО конфискованный автомобиль Volvo

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Сотрудники службы по Таганрогу Ростовской таможни передали автомобиль Volvo S80 воинскому подразделению Минобороны РФ для помощи в выполнении боевых задач.

#СВО

С начала 2024 года это уже четвертое конфискованное транспортное средство, переданное таганрогскими таможенниками в зону СВО, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Автомобиль конфисковали в доход государства по решению суда.

Volvo S80 иностранного производства гражданин России ввез в июле 2022 года через таможенный пост МАПП Весело-Вознесенка Ростовской таможни. В июле 2023 года срок временного ввоза истек.

В соответствии с п. 1 ст. 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в пассажирской таможенной декларации был установлен предельный срок временного ввоза транспортного средства на таможенную территорию ЕАЭС.

«По закону до истечения установленного срока декларант обязан вывезти транспортное средство с таможенной территории ЕАЭС либо совершить иные действия, предусмотренные таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Однако установленные действия гражданином предприняты не были», — комментирует пресс-служба ведомства.

Фото Ростовской таможни

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Таганрогская правда
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