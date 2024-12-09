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Таганрожцы стали победителями областной Спартакиады

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Таганрог занял первое место на IV Спартакиаде людей с ограниченными возможностями здоровья, которая проходила в Ростове в рамках декады инвалидов.

Новости Таганрога

Соревнования проходили на базе спортивных сооружений ДГТУ в трех возрастных категориях: от 7 до 13 лет, от 14  до 18 лет, 19 лет и старше. Участники состязались по 17 дисциплинам. За призовые места боролись более 130 спортсменов из 12 муниципалитетов Ростовской области. В итоге первое место занял Таганрог. На втором – Ростов, на третьем – Новочеркасск.

Напомним, что впервые спартакиада инвалидов прошла в 2021 году. Ежегодно в Ростовской области для людей с особенностями здоровья проводится свыше 1200 мероприятий, участие в которых принимают порядка 30 тысяч человек.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге проходят соревнования по дзюдо «Детской лиги Дона».

Фото donland.ru

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новости спартакиада инвалидов Таганрог
Таганрогская правда
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