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В Таганроге проходят соревнования по дзюдо «Детской лиги Дона»

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8 декабря в Таганроге стартовали соревнования по дзюдо среди мальчиков в рамках III этапа «Детской лиги Дона». Они проходят в спортивном комплексе «Дзюдо Тайм».

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Соревнования приурочены ко Дню Героев Отечества. Для участия в них в Таганрог приехали 13 команд из Луганской и Донецкой народных республик, Краснодарского края и Ростовской области.

В торжественном открытии принял участие председатель городской Думы Роман Корякин. Приветствуя спортсменов, он отметил, что спорт закаляет дух, формирует характер, помогает преодолевать препятствия и достигать поставленных целей. А дзюдо, как ни один другой вид спорта, учит дисциплине, уважению и товариществу.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошел турнир по настольному теннису среди инвалидов.

Фото пресс-службы городской Думы Таганрога

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Детская лига Дона дзюдо новости спорт Таганрог
Таганрогская правда
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