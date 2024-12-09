В Таганроге проходят соревнования по дзюдо «Детской лиги Дона»

8 декабря в Таганроге стартовали соревнования по дзюдо среди мальчиков в рамках III этапа «Детской лиги Дона». Они проходят в спортивном комплексе «Дзюдо Тайм».

Соревнования приурочены ко Дню Героев Отечества. Для участия в них в Таганрог приехали 13 команд из Луганской и Донецкой народных республик, Краснодарского края и Ростовской области.

В торжественном открытии принял участие председатель городской Думы Роман Корякин. Приветствуя спортсменов, он отметил, что спорт закаляет дух, формирует характер, помогает преодолевать препятствия и достигать поставленных целей. А дзюдо, как ни один другой вид спорта, учит дисциплине, уважению и товариществу.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошел турнир по настольному теннису среди инвалидов.

Фото пресс-службы городской Думы Таганрога