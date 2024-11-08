Таганрожцы просят присвоить Павлу Деревянко звание «Заслуженный артист РФ»

Под таким ходатайством поставили свои подписи уже более 500 горожан.

Депутату Государственной Думы РФ от 151-го Таганрогского округа Сергею Бурлакову передано ходатайство инициативной группы таганрожцев о присвоении звания «Заслуженный артист Российской Федерации» уроженцу нашего города, актёру Павлу Деревянко.

Ходатайство передано во время очередного личного приёма граждан, который проводил сегодня утром в Таганроге Сергей Бурлаков. В рамках программы взаимодействия депутатов всех уровней (так называемого «депутатского треугольника») в приёме участвовали председатель Городской Думы Роман Корякин и депутат Городской Думы по 10-му округу, руководитель одной из первичных организаций партии «Единая Россия» Андрей Галенков.

Как рассказал представитель инициативной группы Кирилл Тупчий, за короткий срок под ходатайством поставили свои подписи более 500 таганрожцев. Они обратились к Сергею Бурлакову с просьбой внести ходатайство на рассмотрение комиссии при Президенте РФ по государственным наградам.

Выступая за присвоение Павлу Деревянко звания «Заслуженный артист Российской Федерации», инициаторы указали, что за годы творческой деятельности им сыграно более 120 ролей в театре и в кино, многие из которых стали заметным явлением в культурной жизни. Среди них – роли в кинофильмах «Салют-7» (космонавт Виктор Алёхин) и «Брестская крепость» (полковой комиссар Ефим Фомин), в историческом телесериале «Великая» (император Пётр III), в спектаклях «Дядя Ваня», «Три сестры» и другие. Работы Павла Деревянко в кино и на телевидении отмечены престижными профессиональными премиями «Золотой орёл», «Кинотавр» и «Белый слон».

В ходатайстве также отмечено, что Павел Деревянко занимает активную жизненную позицию, продвигает различные социальные проекты, занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни. В том числе, и в родном для него Таганроге, куда он регулярно приезжает в качестве организатора и участника социально значимых мероприятий.

«Поддерживаю инициативу таганрожцев, наших избирателей, и постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы ходатайство было рассмотрено положительно», – заверил Сергей Бурлаков.

Фото и источник: Таганрогская городская Дума.