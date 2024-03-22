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Таганрожцы могут стерилизовать своих животных по льготной цене

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Акция пройдет в большинстве городов и районов Дона.

Новости Таганрога

28 марта жители Таганрога, имеющие домашних питомцев, могут провести им стерилизацию или кастрацию в государственных ветеринарных клиниках региона по льготной цене.

По сложившейся традиции, каждый последний четверг месяца домашним и безнадзорным животным проводят эту процедуру по цене на треть дешевле обычной стоимости, сообщает официальный портал правительства Ростовской области. Акция проводится, в том числе, с целью гуманного сокращения популяции безнадзорных животных.

Ветврачи настоятельно рекомендуют стерилизовать домашних животных, если владелец не планирует разводить питомцев. Такая операция безопасна и избавляет кошку или собаку от многих возможных заболеваний. В числе преимуществ процедуры — продление жизни животного. Для участия в акции необходима предварительная запись и консультация с ветеринарным врачом.
В Таганроге сделать стерилизацию по льготной цене можно 28 марта в ветклинике по ул. Котлостроительная, 43, тел. (863)464-49-11.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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