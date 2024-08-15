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Таганрожцы могут принять участие в акциях ко Дню города

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Жители Таганрога могут принять участие в нескольких акциях, приуроченных к празднованию 326-ой годовщины со дня основания нашего города. Все они стартуют уже 20 августа, сообщает официальный портал городской администрации.

Город

Итак, с 20 августа по 14 сентября пройдет акция «Семейные прогулки по Таганрогу». Участники размещают в соцсетях видеоролики о любимых местах своей семьи на территории города Таганрога с хештегом #семейныепрогулкипоТаганрогу.

В это же время стартует волонтерская акция «С добром к родному городу». Таганрожцы могут провести уборку и благоустройство территорий, передать в дар библиотекам книги,помочь пожилым людям, подготовить концертные программы для детей-инвалидов или совершить другие добрые дела. А затем разместить информацию об этом в социальных сетях с хештегом #сдобромкродномугороду_Таганрог.

Также горожане могут принять участие в семейном конкурсе «Желаем тебе, Таганрог …» и подготовить с видеоролики с пожеланиями городу. Конкурсные материалы (заявку и видеопоздравление) необходимо направлять на электронную почту: sapronenko@tagobr.ru. с пометкой «Желаем тебе, Таганрог…» в срок до 5 сентября (включительно). Лучшие видеопоздравления будут размещены на официальных сайтах и в госпабликах «ВКонтакте» администрации и управления образования города Таганрога.

Ранее мы рассказали, что в Таганрогском художественном музее открылась выставка «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу».

Фото Анатолия Ивашова (из архива «ТП»)

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Таганрогская правда
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