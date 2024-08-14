22 спасенных шедевра представлены на выставке в Таганроге

Знаковым событием в истории Таганрогского художественного музея назвала открытие выставки «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу» директор ТХМ, заслуженный работник культуры РФ Тамара Пугач.

14 августа первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава донского Минкульта Анна Дмитриева также приняли участие в этой трогательной встрече с настоящим искусством.

Радостному событию сегодняшнего августовского дня предшествовало трагическое годом раньше — 28 июля 2023-го. В 16.05 жизнь музея разделилась на «до» и «после». Чудом не унесшая жизни вражеская ракета, эпицентром падения которой стал музейный двор корпуса Таганрогского художественного музея «Современное искусство», не пощадила работы замечательных российских художников.

Специалисты Государственного Русского музея вызвались спасти 22 полотна из уникальной коллекции ТХМ. Глубокую признательность выразили таганрожцы генеральному директору Русского музея Алле Маниловой и всей ее команде.

На открытии выставки по прямой связи из Центра мультимедиа Русского музея в Санкт-Петербурге присутствовали реставраторы вместе с заместителем генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольгой Бабиной, которым мы, таганрожцы, обязаны спасением шедевров. 19 специалистов из трех реставрационных отделов Русского музея и отдел технологических исследований за 8 месяцев провели бережную работу, вложив в нее любовь к искусству и к нашим замечательным художникам.

Восстановили картины Константина Коровина «Терраса», Анри Шопена «Благословение Ревекки», полотна Николая Рериха, Зинаиды Серебряковой, Станислава Жуковского, работу кисти гения русского символизма Виктора Борисова-Мусатова «Изумрудный шарф» и картины «Маки», «Девочки. Вербное воскресенье» талантливой таганрогской художницы Серафимы Блонской.

На выставке можно увидеть и пострадавшую от удара ракеты скульптуру «Портрет мальчика» Христофора Геворкяна, которая во время атаки ВСУ раскололась на две части.

Спасенные шедевры выставлены в шести залах исторического здания Таганрогского художественного музея на улице Александровской, 56.

Подробнее об открытии выставки мы расскажем чуть позже.

Марина Даренская, фото Анатолия Ивашова