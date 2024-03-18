Таганрожцев призывают помочь детям Сирии

Благотворительна акцию по сбору гуманитарной помощи запущена донским центром «Мой бизнес» совместно с Центром сирийской культуры РРОО «Достижение».

Таганрогских предпринимателей и просто неравнодушных граждан призывают принять посильное участие в благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи детям Сирии.

Принимаются школьные принадлежности, рюкзаки, канцелярские товары, любые развивающие настольные игры для детей, а также подгузники и средства гигиены.

В Таганроге пункт сбора помощи находится по адресу ул. Петровская, 29-2. Гумпомощь детям Сирии принимается и в других городах Ростовской области, по адресам, где располагаются центры «Мой бизнес». Акция продлится до 1 апреля включительно. Гуманитарный груз будет доставлен в Посольство Сирийской Арабской Республики в Москве, затем в распределительный центр на территории Сирии.

Фото: ВК Центр «Мой бизнес» в Ростовской области