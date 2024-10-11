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Таганрожцев призывают к участию в акции «Сообщи, где торгуют смертью»

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На территории Ростовской области акция будет проходить с 14 по 25 октября этого года.

Новости Таганрога

Городские власти призывают таганрожцев принять активное участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью» по информированию правоохранительных органов о местах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также лицах, причастных к их незаконному обороту, сообщается на сайте администрации Таганрога.

«Не оставайтесь равнодушными к распространению наркотических средств и психотропных веществ, если хотите, чтобы ваши дети и внуки вели здоровый образ жизни. Ваше равнодушие к данной проблеме сегодня может привести к несчастью в недалеком будущем», — говорится в сообщении.

Адреса наркопритонов и точек продажи наркотиков можно сообщить в полицию города по номеру телефона оперативного дежурного 02, 020 (с мобильного) или по тел. 38-39-86. Конфиденциальность источника информирования гарантируется.

Фото: Изображение от Racool_studio на Freepik

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Таганрогская правда
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