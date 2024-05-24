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Таганрожцев приглашают в Азов на большой этнокультурный праздник «Загадки древнего Паниардиса»

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Мероприятие будет проходить завтра, 25 мая, в Азове, по адресу: Пролетарский спуск, 9 («Валы Азовской крепости») с 14 часов. В программе: интерактивы, мастер-классы, викторины, конкурсы с призами, творческие выступления. Вход для всех свободный.

Новости Таганрога

Паниардис — название меотского поселения, существовавшего на территории современного Азова с рубежа нашей эры до конца II века, входившего в состав Боспорского царства. Праздик проводится в рамках межрегионального фестиваля «Золотое кольцо Боспорского царства», объединившего четыре российских региона: Ростовскую область, Краснодарский край, Республику Крым и город Севастополь, сообщает donland.ru.

Праздник стал традиционным и давно привлекает зрителей из многих регионов страны. Туристы специально едут в Азов на «Загадки древнего Паниардиса». Это необыкновенно колоритный, зрелищный фестиваль, посвященный греческой культуре, — отмечает директор Азовского музея-заповедника Евгений Мамичев.

В этом году гостей (а посетить праздник могут и жители Таганрога) ждут интересные задания, мастер-классы и викторины на сцене и интерактивных площадках. Новинками фестиваля станут конкурсы традиционного греческого костюма и прически, победители которых получат награды.

Организаторами этнокультурного праздника выступают администрация Азова и Азовский музей-заповедник.

Площадки мероприятия начнут работу с 14.00, торжественное открытие праздника — в 15.00.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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