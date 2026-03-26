Таганрожцам рассказали о суммах компенсации за поврежденный или утраченный автомобиль в результате атаки БПЛА

Специальная комиссия, которая принимает заявления от горожан, чьи машины были повреждены, работает на базе управления транспорта.

Владельцы автомобилей, пострадавших в результате вражеских налетов ракет или БПЛА на территории Ростовской области, могут получить денежную компенсацию. Порядок выплат утвержден постановлением губернатора региона Юрия Слюсаря от 30 декабря 2025 года. Об этом сообщила на своих информационных ресурсах глава Таганрога Светлана Камбулова.

Согласно документу, компенсацию за поврежденный или полностью утраченный с 1 января 2025 года транспорт выплачивает муниципалитет, на чьей территории произошел инцидент. Право на выплату имеют граждане, зарегистрированные по месту жительства в Ростовской области и признанные пострадавшими по статье 205 УК РФ (теракт).

Важным условием является отсутствие у автомобиля страховки на случай теракта либо ситуация, когда страховое возмещение не покрыло весь причиненный ущерб. Максимальный размер компенсации за частично поврежденный автомобиль составляет 500 тысяч рублей, а за полностью уничтоженный — 1 миллион рублей.

В Таганроге для приема заявлений и документов от граждан работает специальная комиссия на базе городского Управления транспорта. За дополнительной информацией жители могут обращаться по телефонам: +7 (8634) 39-30-58 и +7 (8634) 36-12-93.

