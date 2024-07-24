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Таганрогское «Поселение «Комсомольский бульвар» стало объектом культурного наследия

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Таганрогский памятник археологии «Поселение «Комсомольский бульвар», включен в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

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Указывается, что памятник археологии в Таганроге относится к периоду XIX – нач. XX вв. н.э.

Всего в государственный реестр включено 13 областных объектов археологического наследия. В их числе 12 донских курганов.

«Девять объектов расположены в Кашарском районе, включая курганы «Верхнегреково I» и «Верхнегреково II», «Вишневка-I», «Кашарский I», «Красный Колос I», «Наголный», а также курганные группы: «Краснояровка-I», «Наголная-II», «Наголная-III». В Целинском районе находятся три памятника археологии – курганы «Средняя Юла III», «Средняя Юла IV» и «Средняя Юла V», – рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский. 

Он добавил, что представленные объекты археологического наследия относятся к эпохам средней бронзы III тыс. до н.э. – позднего средневековья (XIV в н.э.).

Фото «Таганрогской правды»

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Комсомольский бульвар новости Таганрог
Таганрогская правда
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