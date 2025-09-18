«Таганрогский трамвай» отмечает сегодня день рождения и подводит 4-летние итоги работы

За этот период было перевезено более 27 миллионов пассажиров — почти столько, сколько жителей в Австралии.

«Таганрогские трамвай» отмечает сегодня, 18 сентября, день рождения — 4 года с того дня, как по обновлённому маршруту №3 отправился в путь первый красный вагон.

«С тех пор наши трамваи стали незаменимой частью жизни многих жителей и гостей Таганрога. И как же здорово оглянуться назад и увидеть, какой длинный путь мы прошли вместе с вами!», — говорится в ТГ-канале компании.

День рождения — время подвести итоги и назвать показательные цифры. За всё время работы «Таганрогский трамвай» перевёз 27 364 248 пассажиров, что сопоставимо с числом жителей целого континента — Австралии. Только в этом году перевезено 5 892 607 человек, практически столько, сколько людей живет в Финляндии.

В 2025 году вагоны «Таганрогского трамвая» проехали свыше 1 604 500 км – этого хватило бы, чтобы 40 раз обогнуть Землю по экватору. С января по август 2025 года трамваи совершили 192 753 рейса и провели в пути 106 742 часа – примерно столько же, сколько человек проводит на работе за 50 лет карьеры.

С начала года туристический трамвай совершил в Таганроге 312 рейсов, благодаря чему город лучше узнали около 6240 человек.

Подводя итоги первых четырех лет, в компании «Таганрогский трамвай» вспомнили и о неприятностях. В частности, в этом году в городе произошло 39 ДТП с участием трамваев – это примерно по одной аварии еженедельно, и напомнили участникам дорожного движения. что трамвай движется строго по рельсам и не может свернуть, чтобы избежать столкновения.

В компании также поблагодарили пассажиров, «за то, что выбираете трамваи для поездок на работу, учёбу, по делам или просто чтобы прокатиться с ветерком, любуясь родным городом».

Фото: ТГ-канал «Таганрогский трамвай»