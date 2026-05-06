Таганрогский музей-заповедник посвятил выставку своему первому директору Евгении Коноплевой

Ее смех, энергию, и созидательную строгость с любовью вспоминают музейные сотрудники. Выставка «Тридцать лет и три года» в Литературном музее А.П. Чехова посвящена Заслуженному работнику культуры РФ, первому директору Таганрогского музея-заповедника Евгении Петровне Коноплевой (1934-2024 гг.).

Посетили открытие мемориальной выставки 5 мая и представители семьи Евгении Коноплевой — дочь Элла, внучки Екатерина и Елизавета, правнук Серафим. Они помогали собрать материалы для экспозиции и специально приехали на встречу из Ростова-на-Дону.

С 1982 по 2012 годы Евгения Петровна возглавляла одно из самых крупных музейных объединений Ростовской области — первое подобного масштаба для России, расположенное в черте города. Выставка иллюстрирует заслуги Евгении Коноплевой документами, фотографиями, ее наградами и цитатами.

«…Мне многое было дано. И Дворец Алфераки, и Литературный музей, и каждый музей в отдельности, и заповедник в целом, и прекрасный коллектив, и богатейшее общение… Сюда вложена частичка моей души», — писала Евгения Петровна в своих воспоминаниях.

Под ее руководством и при непосредственном участии создавались музеи Дурова, Лавка Чеховых и музей И.Д. Василенко. Появилась новая экспозиция в Литературном музее А.П Чехова, получившая заслуженное признание чеховедов на международном уровне. Помимо этого, во время ее руководства Таганрогским музеем-заповедником удалось провести генеральную реконструкцию Историко-краеведческого музея, воссоздав первоначальный архитектурный облик Дворца Алфераки.

Труды Евгении Коноплевой и коллектива музея-заповедника, посвященные нашему великому земляку Антону Павловичу Чехову, приоткрыли много удивительных страниц из жизни писателя, получили горячее признание в России и во всем мире. В соавторстве с Евгенией Коноплевой созданы книги: «Таганрога я не миную» (1985 г.), «Таганрог и Чеховы» (2003 г.), «А.П. Чехов и современники» (2004 г.), «Мир Чехова» (2007 г.).

«Я покорена мощностью его личности, и смею утверждать, что мы до сих пор не можем постичь все, написанное великим писателем», — подчеркнула она в своих заметках.

Благодаря Евгении Коноплевой много лет проходили Международные чеховские конференции, которые заслужили высокую оценку Чеховской комиссии при научном совете «История мировой культуры» Российской академии наук. Также, Евгения Петровна курировала международный проект «Таганрог — Родина А.П. Чехова (Баденвайлер, Германия, 2004 г.)». Музеи участвовали в престижных конкурсах, получали гранты в области культуры и искусства.

Погруженность руководителя Таганрогского музея-заповедника в исследовательскую работу не могли не оценить на самом высоком уровне — Евгения Коноплева отмечена медалью Пушкина (2011 г.), памятным знаком «75 лет Ростовской области» (2012 г.).

«На плечах Евгении Петровны лежала большая ответственность, она решала серьезные задачи. При этом человек мог видеть красоту природы и радоваться ей, замечать большое в малом, — подчеркнула старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея Валентина Ратник, представляя гостям выставку. — Отдать дань ее памяти особенно важно для нас. Огромная работа Евгении Петровны Коноплевой по популяризации чеховского наследия — это большая часть истории Таганрогского музея-заповедника, которая пишется с 1980 года».

Добрыми воспоминаниями, впечатлениями и забавными историями из жизни музеев поделились заместитель директора Таганрогского музея-заповедника Лариса Токмакова, а также, заведующая Историко-краеведческим музеем Галина Крупницкая.

«Случалось, мы ссорились, мирились. Однако просто поражала ее житейская мудрость. Евгения Петровна умела четко выделять направления, куда надо вложить все силы, а в случае несогласия могла сказать «нет» на самом высоком уровне: «Мы этого делать не будем, мы — музей!». Очень рада, что в жизни встретила такого учителя», — поделилась Галина Крупницкая.

Тепло вспоминали о Евгении Петровне и заведующая культурно-образовательным отделом Ангелина Матковская, и Зоя Высоцкая, возглавлявшая ранее Литературный музей А.П. Чехова, и Ольга Шипулина, которая в недавнем прошлом заведовала музеем «Домик Чехова».

Дочь Евгении Коноплевой Элла заметила, что не «кусочек души» Евгении Петровны, а большая ее часть осталась в стенах Таганрогского заповедника. Она поблагодарила всех, кто тепло и по-настоящему вспоминал ее маму.

«Все было так. Доброта, искренность, совершенно сумасшедшая требовательность, жесткая дисциплина. И хотя в музее-заповеднике уже новый коллектив, много незнакомых лиц, но дело ее живет! И оно продолжается самым лучшим образом!».

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора и Таганрогского музея-заповедника