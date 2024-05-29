Главная » Культура

Таганрогский художественный музей приглашает на спектакль «Моцарт и Сальери»

На чтение 2 мин Просмотров 13 Опубликовано

Спектакль по пьесе А.С. Пушкина состоится 2 июня в 17 часов в рамках большого музейного праздника, посвященного 225-летию «солнца русской поэзии».

Культура

Моцарт и Сальери — два известных в искусстве имени. Гений и яркий музыкант. Благодаря Александру Сергеевичу Пушкину фамилия Сальери в России стала именем нарицательным.

Несмотря на то, что спустя два столетия с Сальери сняты все ложные наветы, и он был полностью оправдан, мы продолжаем находиться в плену мифов. Степень зависти бывает разной. Порой она настолько порабощает человека, что, движимый ею, он совершает преступление. Талантливые люди понимают, что жизнь конечна, рядом такие же, как они, а то и еще более даровитые коллеги, возможностей реализовать себя не так много.

Автор «Маленьких трагедий» пытается ответить на вопрос, совместимы ли гений и злодейство? Сколько стоит дружба?

Предлагаем вам прийти на спектакль «Моцарт и Сальери» и разобраться в этом самим, а также в том, какова ваша версия развития событий. Эту интересную и вечную историю вам подарят актеры театра им. А.П. Чехова Василий Егельский и Владислав Фомишкин в сопровождении прекрасной живой скрипичной музыки в исполнении Гордиана Фоменко, — рассказали в ТХМ.

Вход по предварительной записи. Телефон: 8-906-183-17-20. Продолжительность спектакля 45 мин. Адрес музея: ул. Александровская, 56.

Фото ТХМ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

музеи Таганрога Пушкин спектакль ТХМ
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru